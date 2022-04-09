С 10.00 на площади Труда начался общегородской оздоровительный забег, приуроченный к Международному Дню спорта.

На старт вышли бегуны в возрастной категории от 12 лет и до 50+ – те, кто активно занимается

спортом. На скорость в беге соревнуются около 400 участников. Старт и финиш на пл. Труда. Самая длинная дистанция забега 2000 м.

Главный судья забега Сергей Назаров. Всего пройдет около пяти забегов по возрастам: 12-13

лет, 14-15 лет, 16-17, 18-35, 36 лет и старше.