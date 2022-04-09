Соответствующее представление было направлено каменским городским прокурором А. Коростылевым в адрес главы администрации В. Шевченко.

Надзорным органом установлено, что на территории городского пляжа (ул. Береговая) находится мусор, на тротуарах и возле русла реки (от понтона до городского пляжа) разбросаны пакеты, остатки пищи, сухие ветки и прочий мусор.

— В администрации города необходимо незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием прокуратуры и принять меры для устранения нарушений, а также рассмотреть вопрос о привлечении дисциплинарной ответственности виновных лиц, — комментирует помощник городского прокурора А. Никитенко.