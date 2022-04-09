общество
Какой сегодня день: даты и события 9 апреля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 9 апреля 2022 года.
- Тотальный диктант. Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 9 апреля. отальный диктант – это ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание широкой общественности к вопросам грамотности, повышения её уровня и развития культуры грамотного письма.
Данное мероприятие проходит ежегодно, начиная с 2004 года, и сегодня охватывает многие страны мира. Представляет собой добровольный диктант для всех желающих (ограничений по возрасту нет) проверить знание русского языка и уровень своей грамотности. Традиционно он проходит в апреле, одновременно – в одно и то же время (с поправкой на часовые пояса) по разным городам мира.
- Матрена Настовица, Полурепица. Дата по старому стилю: 27 марта. Матрона Солунская, память которой отмечается в этот день, жила в Салониках в 3-4 веках и была рабыней иудейки Павтилы. Хозяйка принуждала ее к отступничеству от христианства, но Матрона не желала отказываться от веры и тайно от госпожи ходила в церковь. Когда однажды Павтила узнала об этом, она приказала бить Матрону палками, а после этого оставила умирать в одной из каморок в доме. Тело святой мученицы по распоряжению хозяйки сбросили с городской стены. Однако жизнь Павтилы после этого была недолгой — на том же самом месте стены она сама оступилась, упала и разбилась.
В русском народе Матрене (Матроне) дали два прозвища. Одно из них — Настовица — было связано с тем, что весной после больших оттепелей поверхность снега покрывается твердым настом. Еще настовиками называли чибисов, которые к Матрениному дню возвращались домой из теплых краев. В это время хозяйки в последний раз выходили отбеливать холсты, выкладывая их на снежный наст. Все женщины (а особенно ткачихи) просили благословения на труд у святой Матроны. Не случайно она считалась покровительницей хозяек.
Знаменательные даты и события
- 1682 Путешественник Ла Саль провозгласил владением Франции большую американскую территорию
- 1699 Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки»
- 1782 В Париже открылся один из крупнейших театров Франции «Одеон»
- 1966 Ватикан официально отменил Индекс запрещенных книг
- 1989 Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши
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