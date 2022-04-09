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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 9 апреля

общество

Какой сегодня день: даты и события 9 апреля

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 9 апреля 2022 года.

  • Тотальный диктант. Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 9 апреля. отальный диктант – это ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание широкой общественности к вопросам грамотности, повышения её уровня и развития культуры грамотного письма.
    Данное мероприятие проходит ежегодно, начиная с 2004 года, и сегодня охватывает многие страны мира. Представляет собой добровольный диктант для всех желающих (ограничений по возрасту нет) проверить знание русского языка и уровень своей грамотности. Традиционно он проходит в апреле, одновременно – в одно и то же время (с поправкой на часовые пояса) по разным городам мира.
  • Матрена Настовица, Полурепица. Дата по старому стилю: 27 марта. Матрона Солунская, память которой отмечается в этот день, жила в Салониках в 3-4 веках и была рабыней иудейки Павтилы. Хозяйка принуждала ее к отступничеству от христианства, но Матрона не желала отказываться от веры и тайно от госпожи ходила в церковь. Когда однажды Павтила узнала об этом, она приказала бить Матрону палками, а после этого оставила умирать в одной из каморок в доме. Тело святой мученицы по распоряжению хозяйки сбросили с городской стены. Однако жизнь Павтилы после этого была недолгой — на том же самом месте стены она сама оступилась, упала и разбилась.
    В русском народе Матрене (Матроне) дали два прозвища. Одно из них — Настовица — было связано с тем, что весной после больших оттепелей поверхность снега покрывается твердым настом. Еще настовиками называли чибисов, которые к Матрениному дню возвращались домой из теплых краев. В это время хозяйки в последний раз выходили отбеливать холсты, выкладывая их на снежный наст. Все женщины (а особенно ткачихи) просили благословения на труд у святой Матроны. Не случайно она считалась покровительницей хозяек.

Знаменательные даты и события

  • 1682 Путешественник Ла Саль провозгласил владением Франции большую американскую территорию
  • 1699 Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки»
  • 1782 В Париже открылся один из крупнейших театров Франции «Одеон»
  • 1966 Ватикан официально отменил Индекс запрещенных книг
  • 1989 Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши

Персоны

  • ?  — 1553
    Франсуа Рабле
    французский писатель, ученый, философ, общественный деятель
  • 1906  — 1962
    Леонид Соловьев
    советский писатель, сценарист
  • 1925  — 2016
    Эрнст Неизвестный
    советский и американский скульптор
  • 1926  — 1992
    Всеволод Сафонов
    советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • 1933  — 2021
    Жан-Поль Бельмондо
    французский актер театра и кино
  • 1938  — 2010
    Виктор Черномырдин
    советский и российский государственный деятель
  • р. 1958
    Елена Кондулайнен
    советская и российская актриса, певица, Заслуженная артистка России

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