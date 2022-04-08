Речь идет о части Ростовского транспортного кольца протяженностью 17 км.

Церемония открытия состоялась сегодня, 8 апреля. Об этом сообщает региональная пресс-служба.

«Открытый 17-километровый участок — один из этапов масштабной реконструкции автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области. Он входит в инфраструктурный проект «Обход Аксая», который отводит транзитный поток, движущийся по федеральной трассе М-4 «Дон», от Ростова-на-Дону и города-спутника Аксая. В свою очередь, обход Аксая является важнейшим элементом Ростовского транспортного кольца», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что дорожники продолжают строительство и нового участка протяженностью более 35 км (1036 км – 1072 км). Согласно проекту должны возвести еще около 36 км трассы, по сроку – конец следующего года. Там предусмотрено: три транспортных развязки, восемь путепроводов, пять мостов, два надземных пешеходных перехода.