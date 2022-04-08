Представители ростовских общественных организаций и объединений вместе с активными жителями обращаются к главе государства В. Путину с просьбой вернуть людям возможность самим выбирать мэров.

Обращение от активистов опубликовано на портале save-rostov.ru. Также общественники планируют направить текст в адрес президента РФ Владимира Путина, губернатора Ростовской области Василия Голубева и депутатов думы Ростова-на-Дону.

«Мы вынуждены обратиться непосредственно к Вам, поскольку столкнулись с вопиющим игнорированием интересов горожан со стороны Администрации города, властей региона и представительных органов местного самоуправления.

В результате непродуманных действий властей, систематического игнорирования позиции граждан, высказываемой в рамках установленных законом процедур, в городе обостряется социальная напряженность, связанная с вопросами градостроительства. В непростой для нашей страны исторический период это может стать благоприятной основой, которой могут воспользоваться внешние и внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации обстановки», – говорится в сообщении.

Кроме возврата выборов мэра, активисты также просят провести комплексную проверку деятельности органов местного самоуправления города Ростова и области.

Причем подписи они собирают не в электронном виде, а только «живьем». Считают, что к электронному голосованию доверия нет.

С текстом письма можно ознакомиться по ссылке.