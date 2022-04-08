Судить по статье за организацию занятий проституцией будут сутенера и его троих администраторов.

Как выяснило следствие, еще в 2020 году каменчанин арендовал территорию мини-отеля, где, помимо услуг сауны, теннисного корта и сдачи номеров, предоставлял клиентам возможность отдыхать с проститутками. Привлекательность этой работы девушки находили в том, что им не приходилось искать клиентов и место для оказания своих услуг. Всю организацию брал на себя арендатор помещения и трое его администраторов. За услуги клиент платил либо наличными, либо перечислял на карту. 36% причиталось непосредственно исполнительнице, остальная сумма делилась между организаторами.

– Каменской городской прокуратурой уголовное преследование в отношении четырех человек признано обоснованным, а объем полученных доказательств достаточным для направления уголовного дела в суд, в связи с чем городским прокурором утверждено обвинительное заключение. Трое членов преступной группы вину признали полностью и дали признательные показания, однако организатор не подтвердил факт организации проституции в мини-отеле, – комментирует ситуацию старший помощник городского прокурора Роман Корховой.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 241 УК РФ, вменяемой обвиняемым, – лишение свободы на срок до пяти лет.