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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменскому сутенеру грозит до пяти лет лишения свободы

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происшествия

Каменскому сутенеру грозит до пяти лет лишения свободы

Каменскому сутенеру грозит до пяти лет лишения свободы

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Судить по статье за организацию занятий проституцией будут сутенера и его троих администраторов.

Как выяснило следствие, еще в 2020 году каменчанин арендовал территорию мини-отеля, где, помимо услуг сауны, теннисного корта и сдачи номеров, предоставлял клиентам возможность отдыхать с проститутками. Привлекательность этой работы девушки находили в том, что им не приходилось искать клиентов и место для оказания своих услуг. Всю организацию брал на себя арендатор помещения и трое его администраторов. За услуги клиент платил либо наличными, либо перечислял на карту. 36% причиталось непосредственно исполнительнице, остальная сумма делилась между организаторами.

Каменской городской прокуратурой уголовное преследование в отношении четырех человек признано обоснованным, а объем полученных доказательств достаточным для направления уголовного дела в суд, в связи с чем городским прокурором утверждено обвинительное заключение. Трое членов преступной группы вину признали полностью и дали признательные показания, однако организатор не подтвердил факт организации проституции в мини-отеле, – комментирует ситуацию старший помощник городского прокурора Роман Корховой.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 241 УК РФ, вменяемой обвиняемым, – лишение свободы на срок до пяти лет.

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