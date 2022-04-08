В Госдуме предложили продлить майские праздники до 10 дней. А пока это только предложение, вспомним, как будем отдыхать на майские праздники согласно производственному календарю.

Благодаря тому что в 2022 году выходной день 1 января пришелся на субботу, а 2 января — на воскресенье, правительство перенесло их на 3 и 10 мая соответственно (постановление от 16.09.2021 № 1564).

Кроме того, 30 апреля в этом году выпадает на субботу – тоже выходной. Поэтому майские каникулы начнутся в апреле и продлятся четыре дня подряд: 30 апреля (суббота), 1 мая (воскресенье), 2 мая (понедельник) и 3 мая (вторник). С 4, 5, 6 мая – рабочие дни. Следующие майские выходные – в честь Дня Победы, это еще четыре дня. Не работаем: 7, 8, 9 и 10 мая. С 11 мая всем положено трудиться. Меж тем майские праздники могут продлить до 10 дней. Такое предложение сделал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в начале апреля. Решение по этому поводу еще не принято.