11 апреля народным избранникам предстоит насыщенное заседание. На повестке дня — более 15 вопросов.

Один из проектов решения — назначение дополнительных выборов каменской думы по одномандатному округу № 7. Напомним, ранее депутаты не согласились с расчетами ТИКа* на данное мероприятие и предоставили свой. Удалось ли сторонам прийти к консенсусу, узнаем после заседания.

Также на повестке дня думцы рассмотрят вопрос о досрочном освобождении от должности одного из чиновников, проект решения об изменениях в регламент думы, посмотрят, чем пополнится муниципальная собственность и что в очередной раз хочет продать город.

*Территориальная избирательная комиссия.