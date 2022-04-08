Об этом свидетельствуют предварительные итоги прошлогодней переписи населения по данным Росстата.

Так по состоянию на 1 октября прошлого года численность населения РФ составила 147 млн человек. Об этом сообщил глава Росстата П. Малков.

Эта цифра не окончательная. Росстат продолжает проверять данные, полученные из разных источников.

Предварительно окончательные и подробные данные ведомство обнародует в мае. Итоговое значение численности населения может быть скорректировано примерно на 400–500 тыс. человек в большую или меньшую сторону.

Напомним, что Всероссийская перепись населения должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть, и россиян пересчитали с 1 апреля по 20 декабря 2021 г.