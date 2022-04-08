Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 8 апреля

Какой сегодня день: даты и события 8 апреля

общество

Какой сегодня день: даты и события 8 апреля

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 8 апреля 2022 года.

  • День российской анимации. 8 апреля отмечается добрый и веселый праздник – День российской анимации, которая в 2022 году отмечает свое 110-летие. Точнее – 110 лет со дня первой официальной анимационной премьеры в России.
    Именно (26 марта) 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида». Широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых.
  • День сотрудников военных комиссариатов в России. Ежегодно 8 апреля в Вооруженных Силах России отмечается профессиональный праздник — День сотрудников военных комиссариатов, в соответствии с Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».
  • Гавриил Благовест. Архангел Гавриил — один из ангелов, почитаемых не только в христианстве, но также в иудаизме и исламе. Его имя буквально означает «Всевышний — сила моя». Согласно христианской традиции, Гавриил открывает смертным тайное знание Бога. Именно он принес Деве Марии весть о том, что у нее родится сын, которому суждено стать Спасителем. Отсюда появилось прозвище Гавриила — Благовест, или Благовестник.
    Несмотря на доброе имя Гавриила, в южных регионах России, особенно в Малороссии, существовало поверье, что все, что родится в этот день, получится нескладным. По этому поводу существовала поговорка: «Что родится на Гавриила — уродливо и некрасиво».
    Также в этот день женщины заканчивают последнюю пряжу. После Гавриила прясть нельзя было — все равно не пойдет впрок. Причина такого суеверия, очевидно, в том, что весной у женщин много неотложных дел в поле и в огороде, и не стоит тратить время на домашнюю работу. Не зря говорят: «Весной день долог, а нитка коротка». Это означает, что пряха просто не успеет спрясть ее до начала страды.

Знаменательные даты и события

  • 1158 Князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире
  • 1341 На Капитолийском холме в Риме увенчан лавровым венком Франческо Петрарка
  • 1766 Запатентована первая пожарная лестница
  • 1918 Российский исторический триколор заменен красным флагом
  • 1920 Учреждена высшая награда в Красной армии – Почетное революционное оружие
  • 1944 Началась Крымская стратегическая наступательная операция советских войск

Персоны

  • 1336  — 1405
    Тамерлан
    среднеазиатский государственный деятель, полководец
  • 1449  — 1492
    Лоренцо Медичи
    итальянский государственный деятель
  • 1764  — 1807
    Николай Резанов
    русский государственный и военный деятель, предприниматель
  • 1795  — 1872
    Владимир Раевский
    русский поэт, публицист, декабрист
  • 1797  — 1848
    Доменико Доницетти
    итальянский оперный композитор
  • 1859  — 1938
    Эдмунд Гуссерль
    немецкий философ, основатель феноменологии
  • 1881  — 1973
    Пабло Пикассо
    испанский художник
  • 1889  — 1950
    Вацлав Нижинский
    русский танцовщик и хореограф
  • 1892  — 1979
    Мэри Пикфорд
    американская звезда немого кино
  • 1925  — 2013
    Маргарет Тэтчер
    английский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании (1979-1990)
  • 1930  — 2008
    Надежда Румянцева
    советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР
  • 1931  — 2017
    Георгий Гречко
    советский космонавт, дважды Герой Советского Союза
  • 1932  — 1988
    Борис Владимиров
    советский актер театра и кино, артист эстрады
  • 1934  — 1975
    Олег Куваев
    советский геолог, геофизик, писатель
  • 1938  — 2018
    Кофи Аннан
    ганский дипломат, 7-й генеральный секретарь ООН (1997-2006), Нобелевский лауреат
  • р. 1958
    Виктор Зинчук
    советский и российский гитарист, композитор, заслуженный артист России
  • 1964  — 1991
    Никита Михайловский
    советский актер театра и кино
  • р. 1983
    Анастасия Ермакова
    российская спортсменка (синхронное плавание), четырехкратная олимпийская чемпионка

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Вверх