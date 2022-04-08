общество
Какой сегодня день: даты и события 8 апреля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 8 апреля 2022 года.
- День российской анимации. 8 апреля отмечается добрый и веселый праздник – День российской анимации, которая в 2022 году отмечает свое 110-летие. Точнее – 110 лет со дня первой официальной анимационной премьеры в России.
Именно (26 марта) 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида». Широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых.
- День сотрудников военных комиссариатов в России. Ежегодно 8 апреля в Вооруженных Силах России отмечается профессиональный праздник — День сотрудников военных комиссариатов, в соответствии с Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».
- Гавриил Благовест. Архангел Гавриил — один из ангелов, почитаемых не только в христианстве, но также в иудаизме и исламе. Его имя буквально означает «Всевышний — сила моя». Согласно христианской традиции, Гавриил открывает смертным тайное знание Бога. Именно он принес Деве Марии весть о том, что у нее родится сын, которому суждено стать Спасителем. Отсюда появилось прозвище Гавриила — Благовест, или Благовестник.
Несмотря на доброе имя Гавриила, в южных регионах России, особенно в Малороссии, существовало поверье, что все, что родится в этот день, получится нескладным. По этому поводу существовала поговорка: «Что родится на Гавриила — уродливо и некрасиво».
Также в этот день женщины заканчивают последнюю пряжу. После Гавриила прясть нельзя было — все равно не пойдет впрок. Причина такого суеверия, очевидно, в том, что весной у женщин много неотложных дел в поле и в огороде, и не стоит тратить время на домашнюю работу. Не зря говорят: «Весной день долог, а нитка коротка». Это означает, что пряха просто не успеет спрясть ее до начала страды.
Знаменательные даты и события
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- 1766 Запатентована первая пожарная лестница
- 1918 Российский исторический триколор заменен красным флагом
- 1920 Учреждена высшая награда в Красной армии – Почетное революционное оружие
- 1944 Началась Крымская стратегическая наступательная операция советских войск
Персоны
- 1336 — 1405
Тамерлан
среднеазиатский государственный деятель, полководец
- 1449 — 1492
Лоренцо Медичи
итальянский государственный деятель
- 1764 — 1807
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русский государственный и военный деятель, предприниматель
- 1795 — 1872
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русский поэт, публицист, декабрист
- 1797 — 1848
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итальянский оперный композитор
- 1859 — 1938
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немецкий философ, основатель феноменологии
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советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР
- 1931 — 2017
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- 1932 — 1988
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советский и российский гитарист, композитор, заслуженный артист России
- 1964 — 1991
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российская спортсменка (синхронное плавание), четырехкратная олимпийская чемпионка