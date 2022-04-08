Падение продаж новых автомобилей в России по итогам 1 квартала 2022 года (-62,9%) коснулось обоих сегментов рынка – и массового (-29%), и премиального (-36%).

Это данные Ассоциации европейского бизнеса, на которые ссылается агентство “АВТОСТАТ”.

Так, в массовом сегменте, сообщает аналитическое агентство, реализация машин упала на 28,6% до 237 447 единиц. Тем не менее у восьми брендов, входящих в ТОП-25 по объему продаж, отмечена положительная динамика.

Наибольший рост по итогам трех месяцев показали китайские бренды. Среди них лидирует EXCEED (почти в 4,5 раза), а также Geely (+58,8%), GAC (+34,5%), Haval (+26,7%) и Changan (+11,7%).

При этом самое сильное падение среди автомобилей имеет чешская Skoda (-47%), от которой немного отстают японские Suzuki (-46%) и Subaru (-44,6%), а также немецкий Volkswagen (-43,7%). У других брендов падение составило от 37,2% (LADA) до 1,3% (Chery).