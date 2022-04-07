После публикации в «ПИКе» в пер. Красноармейском ликвидировали огромное ветхое дерево, которое создавало угрозу пешеходам и дорожному движению.

Таким образом городские власти отреагировали на корреспонденцию «Сигнал SOS на мертвом дереве», опубликованную в газете «ПИК» от 6 апреля.

За несколько лет существования высохшее дерево в пер. Красноармейском с развешенными на ветвях мягкими игрушками стало настоящей достопримечательностью города. Мало кто из проезжающих и проходящих мимо не задавался вопросом: «Что это? Зачем это?»

Дерево представляло опасность еще и потому, что располагалось оно на краю обочины перед крутым спуском, где автомобильное движение и без того затруднено. Если бы дерево упало на движущуюся машину…

Каменчанин, у дома которого находилось дерево, с помощью игрушек сделал его заметным – как предупреждение об осторожности.