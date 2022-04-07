Волонтеры из каменской общественной организации «Счастливчик», оказывающей помощь бездомным животным, спасли жизнь двум новорожденным щенкам, выброшенным на улицу.

Сейчас малыши, одного из которых — невероятно! — природа пометила белым по черному буквой Z, находятся на передержке, за ними ухаживают, кормят, чтобы потом пристроить в добрые руки.

Операция по спасению щенков далась непросто. Чтобы новорожденные не погибли от холода и голода, нужно было очень быстро найти машину, доставить малышей на передержку, потом людей, которые согласились бы их принять и умели выкармливать. И все это в вечернее время.

— Главное, чтобы малыши выжили! — говорит волонтер Екатерина Лега. — Без матери это очень трудно.

Зоозащитники обращаются за помощью: спасенышам, которых уже окрестили Zед и Vеста, требуются смеси для вскармливания. Обращаться по телефону: 8-951-515-57-30.

Напомним, сегодня в актуальной российской повестке латинская буква Z означает «За победу!», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».