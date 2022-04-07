Масштабный субботник на левом берегу Северского Донца начался в 11.00 7 апреля под казачьи песни.

Территорию справа от переправы, в районе дикого станичного пляжа, убирали десятиклассники и педагоги Скородумовской, Старостаничной школ, в том числе воспитанники Школы искусств им. Белоусова. Пока собирались на берегу Донца, кто-то громко включил в машине музыку — казачьи песни понеслись над Донцом. И девчонки из Школы искусств, видимо, участницы фольклорного ансамбля, не удержались и начали отплясывать. Получалось у них так здорово — это же школа Белоусова! — что многие невольные зрители аплодировали.

К слову, к субботнику на станичном берегу присоединился и глава администрации Каменского района Владимир Савин.

На городском участке берега, слева от понтонной переправы, работали студенты каменских техникумов КХМТ и КТСиА.

Инициатором волонтерской экологической акции 7 апреля выступил житель х. Старая Станица, предприниматель Василий Дерюгин, помогал ему в организации и привлечении участников председатель Каменского отделения РВИО* Александр Чеботарев.

В этот же день от мусора и битых стекол был вычищен правый берег Северского Донца в районе зоны отдыха «Топольки». Трудились там студенты городского медколледжа, казаки и присоединившиеся к ним горожане.

Всего в субботнике приняли участие более 100 человек из города и района.

*Российское военно-историческое общество.