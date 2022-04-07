Каменская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних. Речь идет о 78 детских игровых площадках.

– Согласно постановлению администрации города, которое было подписано еще в январе 2018 года, ремонт, обустройство и содержание игровых площадок возложены на департамент ЖКХ и администрации. В ходе прокурорской проверки выявлен ряд нарушений, – комментирует помощник Каменского городского прокурора Н. Рева. – Например, площадка на ул. Московской, 53. Металлические конструкции покрылись коррозией, часть оборудования сломана, отсутствуют информационные таблички и ударопоглощающее покрытие.

В связи с этим главе администрации города и главе Каменского района рекомендовано устранить нарушения в тридцатидневный срок.