Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменская прокуратура: детские площадки к лету не готовы

Комментирует помощник Каменского городского прокурора Наталья Рева.

ЖКХ

Каменская прокуратура: детские площадки к лету не готовы

Опубликовано

Каменская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних. Речь идет о 78 детских игровых площадках.

– Согласно постановлению администрации города, которое было подписано еще в январе 2018 года, ремонт, обустройство и содержание игровых площадок возложены на департамент ЖКХ и администрации. В ходе прокурорской проверки выявлен ряд нарушений, – комментирует  помощник Каменского городского прокурора Н. Рева. – Например, площадка на ул. Московской, 53. Металлические конструкции покрылись коррозией, часть оборудования сломана, отсутствуют информационные таблички и ударопоглощающее покрытие. 

В связи с этим главе администрации города и главе Каменского района рекомендовано устранить нарушения в тридцатидневный срок.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике ЖКХ

Вверх