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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 7 апреля.

На Благовещение над Свято-Покровским храмом кружили голуби﻿

общество

Какой сегодня день: даты и события 7 апреля.

Какой сегодня день: даты и события 7 апреля.

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 7 апреля 2022 года.

  • Благовещение Пресвятой Богородицы. Светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников.
    В древности празднику Благовещения давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. О том, где и как впервые появился праздник Благовещения, ничего неизвестно. Известно лишь, что в 560 году император Иустиниан указал дату празднования Благовещения — 25 марта (7 апреля по новому стилю).
    Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же апрельский день.

Знаменательные даты и события

  • 1795 Во Франции принят Закон о введении Метрической системы мер
  • 1805 Состоялась премьера Третьей симфонии Людвига ван Бетховена
  • 1826 В Мюнхене заложено здание пинакотеки
  • 1927 Проданы первые спички, какие мы их знаем сегодня
  • 1934 День образования государственных органов рыбоохраны России

Персоны

  • 1784  — 1845
    Александр Тургенев
    русский историк и политический деятель
  • 1821  — 1908
    Алексей Жемчужников
    русский писатель и поэт-сатирик
  • 1863  — 1947
    Генри Форд
    американский промышленник, основатель компании Ford
  • 1865  — 1925
    Патриарх Тихон
    патриарх Московский и всея Руси (1917-1925)
  • 1887  — 1938
    Ефим Увражин
    советский поэт
  • 1915  — 1959
    Билли Холидей
    американская джазовая певица
  • 1930  — 2009
    Ив Роше
    французский предприниматель, создатель компании Yves Rocher
  • р. 1939
    Фрэнсис Коппола
    американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, бизнесмен
  • 1946  — 2021
    Марк Рудинштейн
    советский и российский продюсер, кинокритик, актер
  • р. 1949
    Валентина Матвиенко
    советский и российский государственный деятель, политик, дипломат
  • р. 1954
    Джеки Чан
    китайский и американский актер, каскадер, кинорежиссер, продюсер, сценарист
  • 1962  — 2002
    Михаил Круг
    советский и российский певец, шансонье, поэт
  • 1971  — 2008
    Гийом Депардье
    французский актер, сын Жерара Депардье

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