Какой сегодня день: даты и события 7 апреля.
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 7 апреля 2022 года.
- Благовещение Пресвятой Богородицы. Светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников.
В древности празднику Благовещения давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. О том, где и как впервые появился праздник Благовещения, ничего неизвестно. Известно лишь, что в 560 году император Иустиниан указал дату празднования Благовещения — 25 марта (7 апреля по новому стилю).
Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же апрельский день.
Знаменательные даты и события
- 1795 Во Франции принят Закон о введении Метрической системы мер
- 1805 Состоялась премьера Третьей симфонии Людвига ван Бетховена
- 1826 В Мюнхене заложено здание пинакотеки
- 1927 Проданы первые спички, какие мы их знаем сегодня
- 1934 День образования государственных органов рыбоохраны России
Персоны
- 1784 — 1845
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русский историк и политический деятель
- 1821 — 1908
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русский писатель и поэт-сатирик
- 1863 — 1947
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американский промышленник, основатель компании Ford
- 1865 — 1925
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патриарх Московский и всея Руси (1917-1925)
- 1887 — 1938
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