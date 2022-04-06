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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Закрытие южных аэропортов продлили до 13 апреля  

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транспорт

Закрытие южных аэропортов продлили до 13 апреля  

Опубликовано

«До 13 апреля 2022 года 03.45 мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов», — говорится в заявлении Росавиации. 

Ограничения касаются воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям использовать в организации перевозок открытые аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Это уже седьмой раз, когда Росавиация продлевает запрет на полеты в города юга и запада России.

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