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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России утвержден новый порядок назначения инвалидности

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общество

В России утвержден новый порядок назначения инвалидности

В России утвержден новый порядок назначения инвалидности

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Нововведение пройдет в три этапа и сменит действующие до 1 июля упрощенные правила, которые были введены из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС. 

С 1 июля 2022 года россияне смогут выбирать, в каком формате им проходить медико-социальную экспертизу (МСЭ): очно, то есть при личном присутствии, или заочно, что подразумевает поступление всех документов из медицинских организаций в бюро МСЭ с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Новый документ устанавливает список случаев, когда личное присутствие будет обязательным. В их числе: 

  • несоответствие между данными медицинских исследований и заключениями врачей направивших пациента на МСЭ
  • проживание пациента в интернате 
  • необходимость обследования специальным диагностическим оборудованием 
  • корректировка индивидуальной программы реабилитации.

С 1 июня 2023 года пройти МСЭ можно и дистанционно. Воспользоваться таким форматом смогут граждане, которые не согласны с решением бюро МСЭ, хотят его обжаловать в вышестоящих учреждениях и пройти экспертизу еще раз. 

С 1 января 2024 года заочную экспертизу будут проводить по обезличенным документам, то есть без доступа сотрудников МСЭ к персональным данным.

Направления на экспертизу распределит информационная система между бюро всех регионов, независимо от места жительства самого гражданина. После вынесения решения по итогам экспертизы, персональные данные занесут в справку об инвалидности с указанием группы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. В этом случае решение направят в личный кабинет на портале «Госуслуг» или почтовым отправлением. Если человек не согласится с решением, он сможет обжаловать его в бюро МСЭ по месту жительства, где и пройдет очная экспертиза. 

Напомним, ранее упрощенный порядок оформления инвалидности должен был завершиться 1 марта, однако был продлен до 1 июля 2022 года.

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