Минздрав России зарегистрировал отечественный вариант жизненно важного препарата L-тироксин (левотироксин) производства новосибирской фармацевтической компании Renewal (ПФК «Обновление»). Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на федеральный минздрав.

Производить препарат L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия) в России начнут уже в апреле. В пресс-службе Минздрава сообщается, что регистрационное удостоверение на лекарство уже выдано. Выпускать российскую версию препарата будет отечественная фармкомпания ПФК «Обновление» в двух дозировках – 50 мкг и 100 мкг.

На начальном этапе будут производить 500 тысяч упаковок в месяц, впоследствии мощность производства увеличат до миллиона упаковок за тот же период.

Напомним, L-тироксин необходим для лечения заболеваний щитовидной железы, тяжелых нарушений в работе эндокринной системы. Ранее зарубежный L-тироксин из-за ажиотажа исчез из аптек. Сейчас препарат периодически появляется в аптеках, поставки возобновлены.