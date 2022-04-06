С 6 апреля в кинотеатре «Гагарин» по техническим причинам приостановлена работа большого зала. Ведутся ремонтные работы.

Сеансы кино и мультфильмов проходят в малом зале по следующему расписанию:

6 апреля

10.00 – Мультфильм «Финник», США, 2022 г. 6+

11.35 – Мультфильм «Золушка и тайна волшебного камня», США, 2022 г. (6+)

13.15 – Мультфильм «Финник», США, 2022 г. 6+

14.50 – Триллер «Взаперти», США, 2022 г. 16+

16.25 – Мультфильм «Финник», США, 2022 г. 6+

18.00 – Комедия, драма «Бабки», Россия, 2022 г. (16+)

19.10 – Ужасы «Последнее пришествие дьявола», 2022 г. США (18+)

21.00 – Драма, боевик, криминал «Брат», Россия, 1999 г. (18+)

С 7 апреля

10.00 – Мультфильм «Мальчик-Дельфин», Россия, 2022 г. (6+)

11.35 – Драма, приключения, триллер «Салют-7», Россия, 2016 г. (12+)

13.35 – Комедия, драма «Бабки», Россия, 2022 г. (16+)

14.45 – Ужасы «Скрежет», Финляндия, Швеция, 2022 г. (16+)

16.25 – Триллер, спорт «Бодибилдер», Россия, 2022 г. (18+)

18.00 – Триллер «Прятки», США, 2021 г. (18+)

19.35 – Триллер, спорт «Бодибилдер», Россия, 2022 г. (18+)

21.10 – Триллер «Прятки», США, 2021 г. (18+)

О том, когда откроется большой зал кинотеатра, сообщим дополнительно.