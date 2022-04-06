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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В каменском кинотеатре закрыли большой зал

В каменском кинотеатре закрыли большой зал

культура

В каменском кинотеатре закрыли большой зал

Опубликовано

С 6 апреля в кинотеатре «Гагарин» по техническим причинам приостановлена работа большого зала. Ведутся ремонтные работы.

Сеансы кино и мультфильмов проходят в малом зале по следующему расписанию:

6 апреля

  • 10.00 – Мультфильм «Финник», США, 2022 г. 6+
  • 11.35 – Мультфильм «Золушка и тайна волшебного камня», США, 2022 г. (6+)
  • 13.15 – Мультфильм «Финник», США, 2022 г. 6+
  • 14.50 – Триллер «Взаперти», США, 2022 г. 16+
  • 16.25 – Мультфильм «Финник», США, 2022 г. 6+
  • 18.00 – Комедия, драма «Бабки», Россия, 2022 г. (16+)
  • 19.10 – Ужасы «Последнее пришествие дьявола», 2022 г. США (18+)
  • 21.00 – Драма, боевик, криминал «Брат», Россия, 1999 г. (18+)

С 7 апреля

  • 10.00 – Мультфильм «Мальчик-Дельфин», Россия, 2022 г. (6+)
  • 11.35 – Драма, приключения, триллер «Салют-7», Россия, 2016 г. (12+)
  • 13.35 – Комедия, драма «Бабки», Россия, 2022 г. (16+)
  • 14.45 – Ужасы «Скрежет», Финляндия, Швеция, 2022 г. (16+)
  • 16.25 – Триллер, спорт «Бодибилдер», Россия, 2022 г. (18+)
  • 18.00 – Триллер «Прятки», США, 2021 г. (18+)
  • 19.35 – Триллер, спорт «Бодибилдер», Россия, 2022 г. (18+)
  • 21.10 – Триллер «Прятки», США, 2021 г. (18+)

О том, когда откроется большой зал кинотеатра, сообщим дополнительно.

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