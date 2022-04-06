Обвинение доказало: мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку и похитил у нее деньги. Суд вынес приговор 6 апреля.

Инцидент произошел в июле 2021 года. Потерпевшая, отбившись от компании друзей, случайно встретила преступника в лесопосадке (недалеко от х. Лесного в Каменском районе). После совершенного преступления злоумышленник стал угрожать девушке распространением порочащей ее информации и потребовал за молчание деньги. С собой нужной суммы у жертвы не оказалось. Тогда было решено, что они вместе отправятся за деньгами к девушке домой. Дома она сразу же все рассказала родителям. Те выбежали на улицу, но преступника уже не было — он заподозрил для себя опасность и сбежал.

Семья потерпевшей обратилась в полицию. Рассказанная история подтвердилась результатами медицинского освидетельствования. В распоряжении правоохранительных органов появились предметы с биологическими следами преступника, а также записи с камер видеонаблюдения, по которым был составлен его фоторобот.

Насильник (1986 г.р.) оказался ранее судимым, родом из другого города. В Каменске-Шахтинском на момент преступления он оказался совсем случайно. Потерпевшая девушка смогла его опознать. Задержать преступника удалось уже 3 августа недалеко от рынка «Америка», где он искал машину, чтобы уехать за пределы области. Сам обвиняемый вину в совершении преступления сначала полностью признавал и давал подробные показания, в суде же от них стал отказываться.

— По совокупности совершенных преступлений подозреваемому было предъявлено обвинение по ст. 131, 132, 161, 163 и 158 УК РФ. Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — комментирует помощник городского прокурора А. Беляев.