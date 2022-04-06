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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске будут отключать свет три дня подряд

В Каменском районе намеренно отключали электроснабжение

ЖКХ

В Каменске будут отключать свет три дня подряд

Опубликовано

Электроснабжение приостановят для проведения технических работ на сетях.

6 апреля до 17.00 будет отсутствовать электроснабжение по адресам:

  • пер. Коммунальный, 18 – 70, 19 – 67
  • пер. Комсомольский, 21 – 47, 24 – 50
  • пер. Пионерский, 34 – 62, 39 – 67
  • ул. Освобождения, 63 – 97, 30 – 40
  • ул. Советская, 9 – 35, 12 – 38
  • ул. Сафонова, 15 – 53, 18 – 62
  • пер. Зеленый, 62 – 78.

7 апреля с 9.00 до 17.00:

  • ул. Украинская, 88 – 108
  • ул. Кудинова, 33 – 63
  • ул. Ворошилова, 61 – 75
  • пер. Красноармейский, 63 – 94
  • ул. Ленина, 69 – 84
  • ул. Пушкина, 80 – 104
  • пер. Крупской, 12 – 31
  • пер. Ермаковский, 6 – 31
  • пер. Башкевича, 1 – 9.

8 апреля с 9.00 до 17.00:

  • ул. Ворошилова, 13 – 17
  • ул. Украинская, 51 – 58
  • пр. Карла Маркса, 73 – 81
  • ул. Пушкина, 142 – 156
  • ул. Ленина, 115 – 170
  • пер. Красноармейский, 7 – 32
  • пер. Зеленый Курган, 7 – 15
  • пер. Башкевича, 24 – 29.

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