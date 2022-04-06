ЖКХ
В Каменске будут отключать свет три дня подряд
Электроснабжение приостановят для проведения технических работ на сетях.
6 апреля до 17.00 будет отсутствовать электроснабжение по адресам:
- пер. Коммунальный, 18 – 70, 19 – 67
- пер. Комсомольский, 21 – 47, 24 – 50
- пер. Пионерский, 34 – 62, 39 – 67
- ул. Освобождения, 63 – 97, 30 – 40
- ул. Советская, 9 – 35, 12 – 38
- ул. Сафонова, 15 – 53, 18 – 62
- пер. Зеленый, 62 – 78.
7 апреля с 9.00 до 17.00:
- ул. Украинская, 88 – 108
- ул. Кудинова, 33 – 63
- ул. Ворошилова, 61 – 75
- пер. Красноармейский, 63 – 94
- ул. Ленина, 69 – 84
- ул. Пушкина, 80 – 104
- пер. Крупской, 12 – 31
- пер. Ермаковский, 6 – 31
- пер. Башкевича, 1 – 9.
8 апреля с 9.00 до 17.00:
- ул. Ворошилова, 13 – 17
- ул. Украинская, 51 – 58
- пр. Карла Маркса, 73 – 81
- ул. Пушкина, 142 – 156
- ул. Ленина, 115 – 170
- пер. Красноармейский, 7 – 32
- пер. Зеленый Курган, 7 – 15
- пер. Башкевича, 24 – 29.