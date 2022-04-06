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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Спикер Госдумы Володин объявил о том, что умер Жириновский

Спикер Госдумы Володин объявил о том, что умер Жириновский

общество

Спикер Госдумы Володин объявил о том, что умер Жириновский

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Известие о кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского сообщили в ходе заседания 6 апреля.

Присутствовавшие на заседании депутаты почтили умершего в результате продолжительной болезни В. Жириновского минутой молчания и объявили перерыв в заседании, сообщает ТАСС. 

“После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе. Он всегда был в гуще событий”, — написал В. Володин в своем Telegram-канале.

Владимир Вольфович Жириновский находился в больнице с диагнозом COVID  со 2 февраля. У него было выявлено поражение легких на 50-70%, в связи с чем он нуждался в кислороде. 3 марта в СМИ появились сообщения о том, что у В. Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания. Через 8 дней его состояние якобы улучшилось. Но, к сожалению, с болезнью справиться политик не смог. Он не дожил до своего 76-летия всего лишь 20 дней.

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