Глава региона Василий Голубев заявил, что Ростовская область предполагает направить в Донецкую и Луганскую народные республики специалистов, в том числе квалифицированных строителей, для восстановления инфраструктуры, сообщает ТАСС.

В. Голубев уверен в том, что в восстановлении Донбасса могут принять участие специалисты и из других регионов России, потому что страна обладает сильными строительным и транспортным комплексами.

«Масштаб помощи должен быть заметный», – сказал он.