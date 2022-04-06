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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ростовская область готова помочь в восстановлении Донбасса

Ростовская область готова помочь в восстановлении Донбасса

общество

Ростовская область готова помочь в восстановлении Донбасса

Опубликовано

Глава региона Василий Голубев заявил, что Ростовская область предполагает направить в Донецкую и Луганскую народные республики специалистов, в том числе квалифицированных строителей, для восстановления инфраструктуры, сообщает ТАСС.

В. Голубев уверен в том, что в восстановлении Донбасса могут принять участие специалисты и из других регионов России, потому что страна обладает сильными строительным и транспортным комплексами.

«Масштаб помощи должен быть заметный», – сказал он.

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