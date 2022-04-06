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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Иностранцам предлагают привиться от ковида в Ростове

Каменск в ожидании противоковидной вакцины

здоровье

Иностранцам предлагают привиться от ковида в Ростове

Опубликовано

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции иностранным гражданам предлагается пройти вакцинацию однокомпонентной векторной вакциной «Спутник Лайт».

Вакцинацию иностранцев (мигрантов, постоянно или временно проживающих (пребывающих) на территории России) в Ростовской области проводит единственное учреждение здравоохранения в регионе – это городская поликлиника № 4 в Ростове. После вакцинации данные будут занесены в федеральный реестр вакцинированных иностранных граждан. Необходимую информацию об иммунизации от ковида иностранцы могут получить по тел.: 8 (8863) 285-07-03 (с 8.00 до 20.00) и на интернет ресурсах: rgp4.ru, vk.com/club211267892.

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