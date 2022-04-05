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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России начал доминировать штамм «стелс-омикрон»

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здоровье

В России начал доминировать штамм «стелс-омикрон»

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Доля штамма «стелс-омикрон» в заболеваниях коронавирусной инфекцией в России составляет около 80%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Роспотребнадзор».

– В последние две недели в России наблюдается доминирование «подлинии BA.2» варианта Omicron, его доля составляет уже около 80%, – сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. – Второе место занимает «подлиния BA.1». На нее приходится около 12%.
По словам специалиста, «стэлс-омикрон» почти полностью вытеснил «дельту», доля этого опасного штамма в России сегодня составляет менее 0,3-0,5%.
Напомним, «стелс-омикрон» является более контагиозным, чем исходный вариант «омикрона», распространяется на 30-40% быстрее, чем исходный штамм. Но по мнению медиков, не приводит к увеличению числа госпитализаций и неблагоприятных исходов. Протекает по типу острого катарального синдрома, как при гриппе (воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей, заложенность носа, насморк, неприятные ощущения в горле, кашель, охриплость голоса, повышение температуры тела) или ОРЗ.

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