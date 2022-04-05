При отступлении из города Рубежного в ЛНР украинские военные подорвали цистерны с химикатами на местной фабрике «Заря» 5 апреля, сообщается в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

«На заводе в Рубежном находится более 40 тыс. тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 км. Пострадают районы все еще подконтрольных ВСУ населенных пунктов: Лисичанска, Северодонецка, Золотого, Северска, где проживают более 300 тыс. мирных граждан. При этом экстренным службам запрещено проведение работ по локализации очага заражения», – говорится в сообщении.