По состоянию на 5 апреля за прошедшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска в Ростовской области границы пересекли свыше 13 тыс. граждан, сообщает пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по Ростовской области.

4 апреля границу пересекли свыше 11,5 тыс. человек, 3 апреля – свыше 13 тыс. человек, 2 апреля – свыше 14,5 тыс. человек, 1 апреля – свыше 15 тысяч. человек.

Прибывающих граждан направляют в пункты временного размещения (ПВР), а некоторых – в другие регионы страны, либо те находят приют у своих родственников в России.