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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В апреле в Ростовскую области прибыли с Украины 67 тысяч человек

В апреле в Ростовскую области прибыли с Украины 67 тысяч человек
Фото из архива.

общество

В апреле в Ростовскую области прибыли с Украины 67 тысяч человек

Опубликовано

По состоянию на 5 апреля за прошедшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска в Ростовской области границы пересекли свыше 13 тыс. граждан, сообщает пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по Ростовской области.

4 апреля границу пересекли свыше 11,5 тыс. человек, 3 апреля – свыше 13 тыс. человек, 2 апреля – свыше 14,5 тыс. человек, 1 апреля – свыше 15 тысяч. человек.
Прибывающих граждан направляют в пункты временного размещения (ПВР), а некоторых – в другие регионы страны, либо те находят приют у своих родственников в России.

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