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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 6 апреля!

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 6 апреля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 6 апреля!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 14-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.

  • Капуста пост нарушила. С капустой по цене больше ста рублей даже постный борщ становится деликатесом и пахнет мясом. Цены на товар в сто одежек поползли вверх по всей стране. Учитывая, что в соседних регионах на ценниках 140 и даже 180 руб., в Каменске еще по-божески. О причинах капустного поведения читайте в нашей рубрике «Потребительский рынок». /10-11
  • Убийца был в домашних тапках. Каменский полицейский практически на месте преступления скрутил буйного гражданина с кухонным ножом в руке. /6
  • Дома в Каменске штрафуют за «наскальные рисунки». Более чем на 300 000 рублей выписано штрафов управляющим компаниям и ТСЖ за надписи на стенах многоквартирных домов. /8-9
  • Почему приподнялся Донец? Мог ли аукнуться взрыв дамбы на Украине? Проверяем тревожные слухи. /2
  • За проезд теперь платят все. «Вам деньгами льготу заменили, а вам Пенсионный фонд компенсацию выплачивает. Нечего жаловаться», — отвечают чиновники разного уровня в ответ на негодования каменчан по поводу отмены бесплатного проезда в автобусах. Кому и за что теперь доплачивают, попытался разобраться «ПИК». /4
  • Субботник у Донца может стать традицией. 7 апреля в 11.00 стартует акция по расчистке левого берега Северского Донца от мусора. Присоединиться к субботнику могут все желающие. /5
  • Донской Минздрав «химичил» с отходами. Арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС России в отношении Министерства здравоохранения Ростовской области, нескольких медучреждений региона и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» о сговоре. /7
  • Сигнал SOS на мертвом дереве. Владелец дома водрузил на сухое дерево мягкие игрушки не только, чтобы повеселить проезжающих и прохожих. /9
  • Пять даров Владимира Дерябкина. 9 апреля — день рождения нашего выдающегося земляка Владимира Игнатьевича Дерябкина. Первый его день рождения без него самого… /24, 25

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Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 6 апреля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 6 апреля!

Автор: 05.04.2022
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