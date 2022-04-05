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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанин победил на чемпионате России по легкой атлетике  

Каменчанин победил на чемпионате России по легкой атлетике  

спорт

Каменчанин победил на чемпионате России по легкой атлетике  

Опубликовано

Житель мкр. Лиховского Сергей Гудков стал обладателем серебра и бронзы на XXXI чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов в помещении.  

Соревнования проходили 2 и 3 апреля в московском Олимпийском центре братьев Знаменских. В главном ветеранском старте сезона приняло участие рекордное количество участников: 471 спортсмен из 57 субъектов РФ. Среди участников было 24 чемпиона мира и Европы — это ветераны разных лет. Каменчанин Сергей Гудков принимал участие в возрастной группе «М-50». В беге на 400 м с результатом 1,03,19 он завоевал серебро. Дистанцию 800 м пробежал с результатом 2,27,08 и стал обладателем бронзы. 

Сергей Гудков работает монтером пути ПЧ «Лихая». Является неоднократным победителем региональных и дорожных этапов спартакиад РЖД. Совершенствует свои спортивные навыки под началом тренера Юрия Древилева.

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