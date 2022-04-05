Житель мкр. Лиховского Сергей Гудков стал обладателем серебра и бронзы на XXXI чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов в помещении.

Соревнования проходили 2 и 3 апреля в московском Олимпийском центре братьев Знаменских. В главном ветеранском старте сезона приняло участие рекордное количество участников: 471 спортсмен из 57 субъектов РФ. Среди участников было 24 чемпиона мира и Европы — это ветераны разных лет. Каменчанин Сергей Гудков принимал участие в возрастной группе «М-50». В беге на 400 м с результатом 1,03,19 он завоевал серебро. Дистанцию 800 м пробежал с результатом 2,27,08 и стал обладателем бронзы.

Сергей Гудков работает монтером пути ПЧ «Лихая». Является неоднократным победителем региональных и дорожных этапов спартакиад РЖД. Совершенствует свои спортивные навыки под началом тренера Юрия Древилева.

