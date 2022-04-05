С 5 апреля в РФ стартует Всероссийский диктант по общественному здоровью и диспансеризации «Будь здоров!».

Мероприятие проводится Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» при поддержке федерального минздрава. Диктант представляет собой тест, который состоит из 37 вопросов по таким темам, как диспансеризация и здоровый образ жизни. Для того чтобы стать участником, достаточно пройти по ссылке диктантздоровья.рф. По мнению организаторов, участие в написании диктанта – это возможность проверить знания о поддержании своего здоровья и здоровья своих близких, а также получить полезный подарок. Остается добавить, что пройти тестирование можно до 15 апреля включительно.