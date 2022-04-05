Каменские спортсмены Илья Белоусов и Тигран Айрапетян стали призерами первенства Ростовской области по боксу среди юношей 13-14 лет и завоевали право на участие в первенстве ЮФО по боксу.

Областные соревнования по боксу проходили с 28 марта по 2 апреля в Ростове. В спаррингах принимали участие сильнейшие бойцы региональных клубов, в их числе каменские спортсмены Илья Белоусов (весовая категория 52 кг, тренер Олег Головков, СШОР № 2) и Тигран Айрапетян (весовая категория 57 кг, тренер Армен Маргарян, клуб «Форвард»). По итогам боев Илья Белоусов стал серебряным призером первенства, Тигран Айрапетян завоевал бронзу.