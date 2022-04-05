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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Боксеры из Каменска завоевали право биться на первенстве ЮФО  

Боксеры из Каменска завоевали право биться на первенстве ЮФО  

спорт

Боксеры из Каменска завоевали право биться на первенстве ЮФО  

Опубликовано

Каменские спортсмены Илья Белоусов и Тигран Айрапетян стали призерами первенства Ростовской области по боксу среди юношей 13-14 лет и завоевали право на участие в первенстве ЮФО по боксу.

Областные соревнования по боксу проходили с 28 марта по 2 апреля в Ростове. В спаррингах принимали участие сильнейшие бойцы региональных клубов, в их числе каменские спортсмены Илья Белоусов (весовая категория 52 кг, тренер Олег Головков, СШОР № 2) и Тигран Айрапетян (весовая категория 57 кг, тренер Армен Маргарян, клуб «Форвард»). По итогам боев Илья Белоусов стал серебряным призером первенства, Тигран Айрапетян завоевал бронзу. 

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