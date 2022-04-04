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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростове будут строить приют для бездомных собак

В Ростове будут строить приют для бездомных собак

общество

В Ростове будут строить приют для бездомных собак

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Приют будет огромным, но, к сожалению, собак из других городов туда принимать не будут.

Тем не менее, если все-таки построят, то приют послужит примером и опытным объектом для других городов области.  

Построят центр для бездомных животных в Пролетарском районе Ростова-на-Дону не ранее 2023 года, а в этом планируется разработка проектно-сметной документации, сообщает DONNEWS.RU. Пока же в столице региона работает один центр для безнадзорных животных, на ул. Волоколамской, 3. На территории приюта имеются 202 вольера, живут в которых 700 собак.

Ранее власти Ростовской области планировали построить подобные центры в Волгодонске, Шахтах и в Миллеровском районе. Однако дальше слов дело так и не пошло. Собачий вопрос в регионе из-за введения новых гуманных правил, но несоблюдения полного комплекса мер, только обостряется. 

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