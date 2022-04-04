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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Россия отменила ограничения на полеты в 52 страны

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транспорт

Россия отменила ограничения на полеты в 52 страны

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С 9 апреля в России снимут ограничения введенные из-за COVID-19 на регулярные и чартерные рейсы во многие страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьера Михаила Мишустина.

Из-за спада уровня заболеваемости снимаются ограничения на полет в 52 страны, среди которых Индия, Китай, КНДР, Египет, Вьетнам и многие другие. 

– С 9 апреля мы снимаем ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран, – отметил премьер Михаил Мишустин в рамках встречи с фракцией «Единая Россия».

Кроме того, как следует из информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, с 9 апреля перестанут действовать ограничения на въезд и выезд через сухопутный участок границы с Китаем.

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