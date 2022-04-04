Трагедия произошла вечером 1 апреля, когда каменский полицейский Сергей Садыгов, возвращаясь домой после службы, решил заехать на автомойку в мкр. Лиховском.

— Тот день не был для меня каким-то особенным. Он начался с обычного утра, и все шло к тому, что и закончиться он должен так же. После службы я заехал на автомойку, хотел помыть машину. Зашел в бокс, поинтересовался у мойщика: мол, долго ли ждать. И тут к нам подбежал мужчина с криками о помощи. Мы даже не успели приблизиться к нему, чтобы узнать, в чем дело, как на него напал второй забежавший — явно разгневанный человек. Он был в домашних тапочках, а в руках держал кухонный нож, — рассказал корреспонденту «ПИКа» Сергей.

Не теряя ни секунды, полицейский бросился к нападавшему, выбил у него нож из руки и повалил на землю. Его позже передали сотрудникам полиции.

По информации пресс-службы МВД России по СКФО, злоумышленнику 32 года. Следственным отделом по г. Донецк СУ СК РФ по Ростовской области ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

К сожалению, спасти потерпевшего не удалось. От полученных ран он скончался на месте преступления.