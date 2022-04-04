общество
Какой сегодня день: даты и события 4 апреля.
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 4 апреля 2022 года.
- День Интернета. Во многих странах мира ежегодно 4 апреля — в день преставления святого Исидора Севильского — отмечается День Интернета, который в 1998 году был санкционирован папой Иоанном Павлом II. Однако официально святой покровитель Интернета ещё не утвержден.
- Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник, Василий Солнечник. В этот день православная церковь чтит память священномученика Василия Анкирского, который жил в 4 веке.
В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди прежде так и говорили: «Задолбил зиму Василий Капельник». Если кто-то собирался строить новый дом или хлев, или баню, то нужно было смотреть, где капель падает с крыш, и куда стекают ручьи. На таких местах построек не возводили. Считалось, что здесь — «проторенный путь водице ко глуби земной», и дом будет стоять непрочно.
На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах, это обещает хороший урожай. Наблюдали и за небом: синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Существовали и другие приметы: например, таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.
Знаменательные даты и события
- 1833 В Петербурге вышла газета с рекламой романа Пушкина «Евгений Онегин»
- 1856 Начались приключения самой редкой из когда-либо напечатанных марок
- 1932 Американский ученый Кинг впервые выделил витамин C (аскорбиновую кислоту)
- 1949 Создана Организация Североатлантического договора (НАТО)
Персоны
- 1844 — 1929
Карл Бенц
немецкий изобретатель автомобиля
- 1844 — 1920
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русский художник-пейзажист, академик
- 1899 — 1983
Глория Свенсон
американская актриса кино, театра и телевидения
- 1906 — 1984
Олег Антонов
советский авиаконструктор, академик
- 1910 — 1967
Юрий Герман
советский писатель, драматург, киносценарист
- 1913 — 2004
Никита Богословский
советский и российский композитор, пианист, дирижер, Народный артист СССР
- 1924 — 1997
Владимир Солоухин
советский писатель, поэт, публицист
- 1928 — 2019
Элина Быстрицкая
советская и российская актриса театра и кино, педагог, Народная артистка СССР
- 1932 — 1986
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советский кинорежиссер и сценарист
- р. 1938
Илья Резник
советский и российский поэт-песенник, актер, Народный артист России
- 1942 — 1985
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советский режиссер, Заслуженный деятель искусств РСФСР
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российский шоумен, теле- и радиоведущий, актер театра и кино