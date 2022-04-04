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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 4 апреля.

Какой сегодня день: даты и события 4 апреля.

общество

Какой сегодня день: даты и события 4 апреля.

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 4 апреля 2022 года.

  • День Интернета. Во многих странах мира ежегодно 4 апреля — в день преставления святого Исидора Севильского — отмечается День Интернета, который в 1998 году был санкционирован папой Иоанном Павлом II. Однако официально святой покровитель Интернета ещё не утвержден.
  • Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник, Василий Солнечник. В этот день православная церковь чтит память священномученика Василия Анкирского, который жил в 4 веке.
    В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди прежде так и говорили: «Задолбил зиму Василий Капельник». Если кто-то собирался строить новый дом или хлев, или баню, то нужно было смотреть, где капель падает с крыш, и куда стекают ручьи. На таких местах построек не возводили. Считалось, что здесь — «проторенный путь водице ко глуби земной», и дом будет стоять непрочно.
    На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах, это обещает хороший урожай. Наблюдали и за небом: синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Существовали и другие приметы: например, таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.

Знаменательные даты и события

  • 1833 В Петербурге вышла газета с рекламой романа Пушкина «Евгений Онегин»
  • 1856 Начались приключения самой редкой из когда-либо напечатанных марок
  • 1932 Американский ученый Кинг впервые выделил витамин C (аскорбиновую кислоту)
  • 1949 Создана Организация Североатлантического договора (НАТО)

Персоны

  • 1844  — 1929
    Карл Бенц
    немецкий изобретатель автомобиля
  • 1844  — 1920
    Ефим Волков
    русский художник-пейзажист, академик
  • 1899  — 1983
    Глория Свенсон
    американская актриса кино, театра и телевидения
  • 1906  — 1984
    Олег Антонов
    советский авиаконструктор, академик
  • 1910  — 1967
    Юрий Герман
    советский писатель, драматург, киносценарист
  • 1913  — 2004
    Никита Богословский
    советский и российский композитор, пианист, дирижер, Народный артист СССР
  • 1924  — 1997
    Владимир Солоухин
    советский писатель, поэт, публицист
  • 1928  — 2019
    Элина Быстрицкая
    советская и российская актриса театра и кино, педагог, Народная артистка СССР
  • 1932  — 1986
    Андрей Тарковский
    советский кинорежиссер и сценарист
  • р. 1938
    Илья Резник
    советский и российский поэт-песенник, актер, Народный артист России
  • 1942  — 1985
    Динара Асанова
    советский режиссер, Заслуженный деятель искусств РСФСР
  • р. 1967
    Дмитрий Нагиев
    российский шоумен, теле- и радиоведущий, актер театра и кино

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