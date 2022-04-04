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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донской регион оказался на втором месте по убыли населения

Донской регион оказался на втором месте по убыли населения

общество

Донской регион оказался на втором месте по убыли населения

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По результатам 2019-2021 годов Ростовская область заняла второе место в России по естественной убыли населения. Рейтинг составило РИА «Новости».

По данным Росстата в период с 2019 по 2021 годы естественная убыль населения на Дону составила 88,59 тыс. человек. Это второй результат среди Российских регионов. На первом месте Московская область – 103, 13 тыс. человек, на третьем – Нижегородская область – 82,14 тыс. человек. В процентном соотношении убыль населения в донском регионе  составила минус 1,16%. Согласно исследованию, население в донском регионе по состоянию на 1 января 2022 года составило 4153,8 тыс. человек. Частично восполнил человеческие потери миграционный поток, который за три года дал прирост Ростовской области в 41,51 тыс. человек. Отметим, лидерами по естественному приросту населения стали Дагестан, Чечня и Ханты-Мансийский автономный округ.  

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