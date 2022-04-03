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Какой сегодня день: даты и события 3 апреля.
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 3 апреля 2022 года.
- День геолога. Традиционно День геолога отмечается в ряде стран постсоветского пространства ежегодно в первое воскресенье апреля. Этот профессиональный праздник был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны.
- Кирилл Катаник. В этот день православная церковь чествует епископа Кирилла Катанского, жившего на Сицилии в 1-2 веках.
Русский народ, как часто бывает, переиначил имя святителя на свой лад, вложив в него новый смысл. Говорили, что день Катаника — последняя возможность прокатиться на санках с гор по тающему снегу.
На Кирилла санки чистили и убирали подальше — до следующей зимы они больше не пригодятся. Поэтому детям говорили: «Реви – не реви, Катаник санки унес». Зато у ребятни появлялись новые забавы – например, игра «в кувшинчик». Правила просты: один из играющих берет мяч и бьет его об землю в такт песенке «Я кувшинчик уронил и об пол его разбил; раз-два-три, его, Васенька, лови!». Тот, чье имя называл ведущий, должен был поймать мячик.
Знаменательные даты и события
- 1874 Илья Репин сообщил Павлу Третьякову, что приступил к работе над портретом Ивана Тургенева
- 1879 София провозглашена столицей Болгарии
- 1892 День рождения мороженого «Сандэ»
- 1933 Проведена первая в мире операция по пересадке почки человеку
- 1973 День рождения штрих-кода
- 1973 День рождения мобильного телефона
- 1976 Состоялось первое вручение французской кинопремии «Сезар»
Персоны
- 1833 — 1897
Иоганнес Брамс
немецкий композитор, пианист и дирижер
- 1857 — 1882
Степан Халтурин
русский революционер-террорист
- 1893 — 1943
Конрад Вейдт
немецкий актер театра и кино
- 1904 — 1991
Грэм Грин
английский писатель
- 1920 — 1994
Юрий Нагибин
советский писатель и сценарист
- 1924 — 2004
Марлон Брандо
американский киноактер, дважды лауреат премии «Оскар»
- 1924 — 1945
Роза Шанина
советский снайпер, участница Великой Отечественной войны
- р. 1948
Валентин Дикуль
советский и российский артист цирка, автор методики реабилитации после травм
- р. 1948
Владимир Носик
советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
- 1951 — 2019
Алексей Булдаков
советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
- р. 1958
Алек Болдуин
американский актер театра и кино
- р. 1961
Эдди Мерфи
американский актер, режиссер, продюсер, певец