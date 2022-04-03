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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 3 апреля.

Какой сегодня день: даты и события 3 апреля.

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Какой сегодня день: даты и события 3 апреля.

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 3 апреля 2022 года.

  • День геолога. Традиционно День геолога отмечается в ряде стран постсоветского пространства ежегодно в первое воскресенье апреля. Этот профессиональный праздник был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны.
  • Кирилл Катаник. В этот день православная церковь чествует епископа Кирилла Катанского, жившего на Сицилии в 1-2 веках.
    Русский народ, как часто бывает, переиначил имя святителя на свой лад, вложив в него новый смысл. Говорили, что день Катаника — последняя возможность прокатиться на санках с гор по тающему снегу.
    На Кирилла санки чистили и убирали подальше — до следующей зимы они больше не пригодятся. Поэтому детям говорили: «Реви – не реви, Катаник санки унес». Зато у ребятни появлялись новые забавы – например, игра «в кувшинчик». Правила просты: один из играющих берет мяч и бьет его об землю в такт песенке «Я кувшинчик уронил и об пол его разбил; раз-два-три, его, Васенька, лови!». Тот, чье имя называл ведущий, должен был поймать мячик.

Знаменательные даты и события

  • 1874 Илья Репин сообщил Павлу Третьякову, что приступил к работе над портретом Ивана Тургенева
  • 1879 София провозглашена столицей Болгарии
  • 1892 День рождения мороженого «Сандэ»
  • 1933 Проведена первая в мире операция по пересадке почки человеку
  • 1973 День рождения штрих-кода
  • 1973 День рождения мобильного телефона
  • 1976 Состоялось первое вручение французской кинопремии «Сезар»

Персоны

  • 1833  — 1897
    Иоганнес Брамс
    немецкий композитор, пианист и дирижер
  • 1857  — 1882
    Степан Халтурин
    русский революционер-террорист
  • 1893  — 1943
    Конрад Вейдт
    немецкий актер театра и кино
  • 1904  — 1991
    Грэм Грин
    английский писатель
  • 1920  — 1994
    Юрий Нагибин
    советский писатель и сценарист
  • 1924  — 2004
    Марлон Брандо
    американский киноактер, дважды лауреат премии «Оскар»
  • 1924  — 1945
    Роза Шанина
    советский снайпер, участница Великой Отечественной войны
  • р. 1948
    Валентин Дикуль
    советский и российский артист цирка, автор методики реабилитации после травм
  • р. 1948
    Владимир Носик
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
  • 1951  — 2019
    Алексей Булдаков
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
  • р. 1958
    Алек Болдуин
    американский актер театра и кино
  • р. 1961
    Эдди Мерфи
    американский актер, режиссер, продюсер, певец

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