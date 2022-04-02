Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 2 апреля

Какой сегодня день: даты и события 2 апреля

общество

Какой сегодня день: даты и события 2 апреля

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 2 апреля 2022 года.

  • Международный день детской книги. Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена (Hans Christian Andersen), весь мир отмечает Международный день детской книги (International Children’s Book Day). Его празднование установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге (International Board on Books for Young People, IBBY).
    В этот день организаторы мероприятия, с особым энтузиазмом подчеркивая, что необходимо с малых лет читать хорошие книги, пропагандируют, тем самым, непреходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли. Также среди целей Дня — привлечь внимание к литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей, к проблемам доступности детской книги и распространению детского чтения.
  • Фотинья Колодезница. Фотина Самаряныня (русский вариант имени — Светлана), память которой отмечается в этот день, — героиня известного библейского предания, та самая женщина, у которой Иисус Христос попросил воды из колодца Иакова. Познакомившись с Сыном Божьим, она возвестила о приходе Мессии, а позже стала христианкой. В 66 году Фотина приняла мученическую смерть — римляне бросили ее в колодец. Вместе с ней пострадали два ее сына и четыре сестры.
    Благодаря двум преданиям — о встрече с Христом у колодца и о смерти мученицы в колодце, на Руси в этот день особо почитали колодезную воду. Считалось, что на Фотинью она приобретает целительные свойства. Обязательно в этот день нужно было умываться водой из колодца — так можно было излечиться от разных недугов, в первую очередь, от лихорадки.
    Просили помощи у Фотиньи и другим образом. В некоторых местах на Руси в этот день писали молитву на бумажке, завязывали ее в ветошь и давали больному человеку носить ее на шее три дня или девять дней. После этого записку нужно было сжечь на свече и съесть оставшийся пепел.

Знаменательные даты и события

  • 1698 Петр I побывал на заседании английского парламента
  • 1792 В США основан первый монетный двор
  • 1833 Вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин»
  • 1876 Подведен итог работы Комиссии для изучения медиумических явлений, созданной по инициативе Менделеева
  • 1912 Впервые в печати упомянуто слово «джаз»

Персоны

  • 1725  — 1798
    Джакомо Казанова
    итальянский авантюрист, путешественник и писатель
  • 1783  — 1866
    Надежда Дурова
    первая в русской армии женщина-офицер («кавалерист-девица»), писательница
  • 1791  — 1872
    Сэмюэл Морзе
    американский художник и изобретатель
  • 1805  — 1875
    Ганс Христиан Андерсен
    датский поэт и прозаик, писатель-сказочник
  • 1840  — 1902
    Эмиль Золя
    французский писатель, публицист
  • 1911  — 1974
    Жорж Помпиду
    французский государственный и политический деятель, президент Франции (1969-1974)
  • 1920  — 2005
    Иоанн Павел II
    глава Римско-католической Церкви (1978-2005), 264-й Папа Римский
  • 1928  — 2007
    Вальтер Запашный
    советский артист цирка, дрессировщик хищных животных, Народный артист РСФСР
  • р. 1955
    Николай Сванидзе
    российский тележурналист, общественный деятель, профессор

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 30 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 30 марта!

Автор: 29.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Мощная магнитная буря обрушится на Землю 31 марта 

здоровье

Мощная магнитная буря обрушится на Землю 31 марта 

Ураганный ветер обесточил большой район Каменска-Шахтинского

происшествия

Ураганный ветер обесточил большой район Каменска-Шахтинского

Довыборы в Донецке Ростовской области превратились в цирк

политика

Довыборы в Донецке Ростовской области превратились в цирк

На трассе М 4 «Дон» в районе Каменска снова растет пробка

транспорт

Глава региона попросил потерпеть водителей, едущих от Ростова в Каменск и обратно

Каменчане сообщили, что нашли гранату на берегу Донца

происшествия

Каменчане сообщили, что нашли гранату на берегу Донца

Реклама
Вверх