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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

1 апреля начали начислять новые пособия на детей

Каменское МФЦ расширил спектр услуг для юридических лиц

общество

1 апреля начали начислять новые пособия на детей

Опубликовано

Ежемесячные пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет будут получать семьи с низким доходом, то есть имеющие статус малоимущей семьи.

Выплачивать деньги начнут с мая – семьи получат деньги сразу за два месяца: за апрель и май.

Известно, что размер выплаты будет колебаться от 50 до 100% от прожиточного минимума ребенка в регионе.

Подробнее о том, в каком размере будет осуществляться эта выплата в конкретном случае, жители Каменска-Шахтинского могут узнать лично в Управлении соцзащиты, расположенном по адресу: пер. Астаховский, 84а, тел.: 8 (86365) 7-34-19, 7-27-37.

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