По прогнозам синоптиков, 1, 2 и 3 апреля хотя и не будут солнечными, но порадуют теплом, температура воздуха подскочит до +23 градусов.

1 и 2 апреля в Каменске ожидается пасмурная, но теплая погода с повышением температуры до +22…+23 °C. В воскресенье, 3 апреля станет холоднее всего лишь на пару градусов – в дневные часы +18…+19 °C. Ночью в эти сутки также будет тепло +10…+14 градусов. Также есть вероятность осадков в виде дождя. Прогнозируется юго-западный и южный ветра, которые будут дуть со скоростью 11-20 м/с с порывами до 24 м/с. С понедельника, 4 апреля ожидается похолодание до +7 °C. Дневная температура воздуха на следующей рабочей неделе на превысит отметку в +16 градусов.