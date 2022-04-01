Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В первых числах апреля в Каменске будет по-летнему тепло

В первых числах апреля в Каменске будет по-летнему тепло

общество

В первых числах апреля в Каменске будет по-летнему тепло

Опубликовано

По прогнозам синоптиков, 1, 2 и 3 апреля хотя и не будут солнечными, но порадуют теплом, температура воздуха подскочит до +23 градусов.

1 и 2 апреля в Каменске ожидается пасмурная, но теплая погода с повышением температуры до +22…+23 °C. В воскресенье, 3 апреля станет холоднее всего лишь на пару градусов – в дневные часы +18…+19 °C. Ночью в эти сутки также будет тепло +10…+14 градусов. Также есть вероятность осадков в виде дождя. Прогнозируется юго-западный и южный ветра, которые будут дуть со скоростью 11-20 м/с с порывами до 24 м/с. С понедельника, 4 апреля ожидается похолодание до +7 °C. Дневная температура воздуха на следующей рабочей неделе на превысит отметку в +16 градусов.        

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 30 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 30 марта!

Автор: 29.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Мощная магнитная буря обрушится на Землю 31 марта 

здоровье

Мощная магнитная буря обрушится на Землю 31 марта 

Ураганный ветер обесточил большой район Каменска-Шахтинского

происшествия

Ураганный ветер обесточил большой район Каменска-Шахтинского

Довыборы в Донецке Ростовской области превратились в цирк

политика

Довыборы в Донецке Ростовской области превратились в цирк

На трассе М 4 «Дон» в районе Каменска снова растет пробка

транспорт

Глава региона попросил потерпеть водителей, едущих от Ростова в Каменск и обратно

Какой сегодня день: даты и события 26 марта

общество

Какой сегодня день: даты и события 26 марта

Реклама
Вверх