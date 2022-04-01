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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске предлагают бесплатно проверить тонометры

В Каменске предлагают бесплатно проверить тонометры

здоровье

В Каменске предлагают бесплатно проверить тонометры

Опубликовано

С 6 по 8 апреля федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии проводит Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!», в рамках которой пользователи могут проверить работу своих тонометров бесплатно. Об этом в своем телеграм-канале сообщил телеканал «ДОН 24». 

Поскольку тонометр является важным аппаратом для контроля здоровья, его необходимо периодически проверять, тестировать и проводить калибровку, чтобы данные  соответствовали действительности без значительных отклонений. Поверка тонометров проводится в региональных центрах стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ). В Каменске местом проведения акции указывается поликлиника ГБ №1 (ул. Сапрыгина, 3. 

В Ростовской области акция пройдет по следующим адресам: 

  • Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58/173, ФБУ «Ростовский ЦСМ».
  • Таганрог, ул. Петровская, 81, Таганрогский филиал ФБУ «Ростовский ЦСМ».
  • Волгодонск, ул. М.Горького, д. 15а, Волгодонский филиал ФБУ «Ростовский ЦСМ».
  • Шахты, ул. Шевченко, 153 МБУЗ Городская поликлиника №1 г. Шахты.
  • Сальск, ул. Павлова, 2, МБУЗ «ЦРБ» Сальского района.

Напомним, ФБУ «Ростовский ЦСМ» – один из крупнейших региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний в стране.

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