С 6 по 8 апреля федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии проводит Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!», в рамках которой пользователи могут проверить работу своих тонометров бесплатно. Об этом в своем телеграм-канале сообщил телеканал «ДОН 24».

Поскольку тонометр является важным аппаратом для контроля здоровья, его необходимо периодически проверять, тестировать и проводить калибровку, чтобы данные соответствовали действительности без значительных отклонений. Поверка тонометров проводится в региональных центрах стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ). В Каменске местом проведения акции указывается поликлиника ГБ №1 (ул. Сапрыгина, 3.

В Ростовской области акция пройдет по следующим адресам:

Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58/173, ФБУ «Ростовский ЦСМ».

Таганрог, ул. Петровская, 81, Таганрогский филиал ФБУ «Ростовский ЦСМ».

Волгодонск, ул. М.Горького, д. 15а, Волгодонский филиал ФБУ «Ростовский ЦСМ».

Шахты, ул. Шевченко, 153 МБУЗ Городская поликлиника №1 г. Шахты.

Сальск, ул. Павлова, 2, МБУЗ «ЦРБ» Сальского района.

Напомним, ФБУ «Ростовский ЦСМ» – один из крупнейших региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний в стране.