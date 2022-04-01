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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Суд доказал сговор Донского минздрава в сфере обращения с отходами

здоровье

Суд доказал сговор Донского минздрава в сфере обращения с отходами

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Арбитражный суд Москвы подтвердил решение Федеральной антимонопольной службы России о сговоре между министерством Ростовской области и учреждениями, занятыми утилизацией медицинских отходов «Б», сообщает ТАСС.

Это ведомство, а также областная клиническая больница № 2, горбольница № 20 Ростова-на-Дону, Дом ребенка № 4 Ростова-на-Дону, городская больница скорой медицинской помощи Новочеркасска являются фигурантами дела о нарушении ст. 16 закона «О защите конкуренции». 
По данным ФАС, между Минздравом и этими организациями имелась договоренность о том, что в ходе торгов по выбору подрядчика по переработке отходов класса «Б» (пластика, биологических отходов, использованных средств индивидуальной защиты, памперсов и т.д.) должно победить именно ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», которое на самом деле не соответствовало требованиям торгов.

Кстати, в числе фигурантов махинации с торгами значится имя бывшего министра здравоохранения Татьяны Быковской. В 2021 году ее заподозрили в превышении должностных полномочий при заключении контрактов с «Центр 100» и отстранили от должности.

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