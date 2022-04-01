1 апреля в Ростовской области началась весенняя призывная кампания. Отправка призывников в воинские части начнется в третьей декаде мая, завершится призыв 15 июля.

По информации заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова, весенняя призывная кампания пройдет в обычные сроки и с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, ряды ВС РФ пополнят чуть более пяти тысяч донских призывников. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Как и в 2021 году, донские призывники будут проходить тестирование на коронавирус. Призывным комиссиям муниципальных образований правительство региона выделило средства для закупки тестов для тестирования призывников перед отправкой на сборный пункт области. Также все желающие смогут вакцинироваться.

Доставка призывников к местам несения службы будет осуществляться отдельным транспортом, по прибытии они пройдут двухнедельный карантин.