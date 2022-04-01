Жителям региона пояснили, почему капуста резко стала дороже 100 рублей за килограмм.

Издание 161. ru приводит комментарий специалиста ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимира Косова:

«В прошлом году в средней полосе России много посевов капусты просто вымокло. А в Ростовской области и Краснодарском крае, в общем, на Северном Кавказе, вырастили обычный урожай. Но часть капусты наших производителей отправили в среднюю полосу. А значит, для своих осталось меньше».

По словам эксперта, ситуация изменится, когда созреет капуста в Узбекистане, Египте и Турции. Цены снизятся, когда оттуда поступит товар на российские прилавки. При этом основное снижение цен прогнозируется на июль, когда созреет новый урожай в нашей стране.