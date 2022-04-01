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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

НДС для гостиниц обнулили

НДС для гостиниц обнулили
Гостиница "Донец". Фото из архива.

бизнес

НДС для гостиниц обнулили

Опубликовано

Нулевая ставка налога будет действовать в течение пяти лет для объектов размещения, а также для компаний, оказывающих туристические и экскурсионные услуги.

Правительство России поддержало обнуление ставки НДС для организаций гостинично-туристической сферы. Такая мера поддержки отрасли была утверждена на заседании Кабинета министров 9 марта, сообщил РБК вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве, в частности, вопросы культуры, туризма и спорта, сообщает РБК.

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