Нулевая ставка налога будет действовать в течение пяти лет для объектов размещения, а также для компаний, оказывающих туристические и экскурсионные услуги.

Правительство России поддержало обнуление ставки НДС для организаций гостинично-туристической сферы. Такая мера поддержки отрасли была утверждена на заседании Кабинета министров 9 марта, сообщил РБК вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве, в частности, вопросы культуры, туризма и спорта, сообщает РБК.