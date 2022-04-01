общество
На Дону открылась запись в первоклассники
1 апреля школы Ростовской области начали прием заявлений в первый класс.
Первые заявления от родителей пока еще дошколят уже поступили в школы.
Первый этап приема документов продлится до 30 июня. В первую очередь, в конкретную школу будут записывать детей, которые по прописке относятся к этому учебному заведению. Затем — при наличии свободных мест — желающих учиться именно в этой школе, но привязанных по месту регистрации к другой.
По информации don24.ru, заявление о приеме ребенка в первый класс можно подать несколькими способами:
- придя в школу лично
- отправить заказным письмом через почту
- в электронной форме на электронный адрес школы
- через порталы государственных и муниципальных услуг Ростовской области.
Проведение вступительных испытаний при поступлении в первый класс не допускается.