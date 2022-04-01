1 апреля школы Ростовской области начали прием заявлений в первый класс.

Первые заявления от родителей пока еще дошколят уже поступили в школы.

Первый этап приема документов продлится до 30 июня. В первую очередь, в конкретную школу будут записывать детей, которые по прописке относятся к этому учебному заведению. Затем — при наличии свободных мест — желающих учиться именно в этой школе, но привязанных по месту регистрации к другой.

По информации don24.ru, заявление о приеме ребенка в первый класс можно подать несколькими способами:

придя в школу лично

отправить заказным письмом через почту

в электронной форме на электронный адрес школы

через порталы государственных и муниципальных услуг Ростовской области.

Проведение вступительных испытаний при поступлении в первый класс не допускается.