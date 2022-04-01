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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону открылась запись в первоклассники

На Дону открылась запись в первоклассники
Каменский первоклашки. Архив 2015 года

общество

На Дону открылась запись в первоклассники

Опубликовано

1 апреля школы Ростовской области начали прием заявлений в первый класс.

Первые заявления от родителей пока еще дошколят уже поступили в школы.

Первый этап приема документов продлится до 30 июня. В первую очередь, в конкретную школу будут записывать детей, которые по прописке относятся к этому учебному заведению. Затем — при наличии свободных мест — желающих учиться именно в этой школе, но привязанных по месту регистрации к другой.

По информации don24.ru, заявление о приеме ребенка в первый класс можно подать несколькими способами: 

  • придя в школу лично 
  • отправить заказным письмом через почту 
  • в электронной форме на электронный адрес школы 
  • через порталы государственных и муниципальных услуг Ростовской области.

Проведение вступительных испытаний при поступлении в первый класс не допускается.

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