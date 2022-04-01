По данным правительства области со ссылкой на Роспотребнадзор, количество заболевших ковидом за прошедшие сутки с 31 марта на 1 апреля в регионе составило 885 человек (с 30 на 31 марта (801).

По состоянию на 1 апреля, показатель заболеваемости коронавирусом составил 8658 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции — 0,83. Загруженность коечного фонда – 74,8%. На данный момент в ковидных госпиталях региона проходят лечение 793 человека, 5110 лечатся амбулаторно. По состоянию на начало недели, 28 марта в каменском ковидном госпитале находился 51 пациент, из них 13 жителей Каменска. Несмотря на видимое уменьшение заболеваемости, жители Каменска по-прежнему продолжают заболевать ковидом. Так с 31 марта на 1 апреля в городе заболели 16 человек (днем ранее 11). За период с 25 марта по 1 апреля в Каменске количество инфицированных коронавирусом составило 119 человек.

Среди новых заболевших 28,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,2% – от 46 до 65 лет; 17,3% – от 66 до 79 лет; 8% – старше 80 лет; 11,9% – дети.

За прошедшие сутки в регионе скончались еще десять человек с COVID-19: пять женщин в возрасте от 66 до 81 года, и пять мужчин – от 49 до 83 лет.