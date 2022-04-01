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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону изменились сроки подачи заявления на пособие по беременности

Каменский роддом уходит на помывку

общество

На Дону изменились сроки подачи заявления на пособие по беременности

На Дону изменились сроки подачи заявления на пособие по беременности

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Женщины, вставшие на учет в медорганизации в первые 12 недель беременности, имеют право на ежемесячное пособие, равное 50% регионального прожиточного минимума. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда по РО.

Если раньше пособие выплачивали с после постановки на учет в медорганизации, то сейчас это возможно только после наступления 12-й недели беременности. Рассчитывать на выплату можно в том случае, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает региональный прожиточный минимум на душу населения (на Дону в 2022 году – 11 895 руб.). Заявление можно подать через портал «Госуслуг» либо в местные органы Пенсионного фонда при личном обращении. Пособие будет назначено и начнет выплачиваться с месяца постановки на учет в медицинской организации, но не ранее наступления шестой недели беременности и до месяца родов включительно.

Для справки. В 2022 году размер ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет по беременности в ранние сроки, в Ростовской области составил 6483 руб.

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