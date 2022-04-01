Женщины, вставшие на учет в медорганизации в первые 12 недель беременности, имеют право на ежемесячное пособие, равное 50% регионального прожиточного минимума. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда по РО.

Если раньше пособие выплачивали с после постановки на учет в медорганизации, то сейчас это возможно только после наступления 12-й недели беременности. Рассчитывать на выплату можно в том случае, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает региональный прожиточный минимум на душу населения (на Дону в 2022 году – 11 895 руб.). Заявление можно подать через портал «Госуслуг» либо в местные органы Пенсионного фонда при личном обращении. Пособие будет назначено и начнет выплачиваться с месяца постановки на учет в медицинской организации, но не ранее наступления шестой недели беременности и до месяца родов включительно.

Для справки. В 2022 году размер ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет по беременности в ранние сроки, в Ростовской области составил 6483 руб.