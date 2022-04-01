1 апреля несколько каменских домкомов сообщили в редакцию «ПИКа» о том, что их штрафуют за надписи на стенах домов. И это не первоапрельская шутка.

«Почему собственники квартир должны оплачивать штрафы за то, что хулиганы, с которыми власти должны бороться, портят имущество дома? Это что? Новый способ пополнения бюджета?» – негодуют председатели советов домов.

Руководство обеих городских управляющих компаний подтвердили эту информацию, оговорившись, что штрафы выписывают не конкретно на дома, а на УК как юридическое лицо и на директоров управляек как на должностных лиц.

Как пояснил «ПИКу» директор УК «Каменской» Руслан Ковалев, муниципальная инспекция начала обследование домов на предмет всякого рода художеств на стенах многоквартирных домов еще в начале 2022 года.

Но самое интересное то, что нарушение, за которое выписывают штраф, нет ни в Жилищном кодексе, ни в договорах между домами и управляющими компаниями.

О том, какую формулировку указывают в протоколах муниципальные инспекторы, читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 6 апреля.